В "Рублёвских" сосисках обнаружены использованные сосиски

Также в составе продукции некоторых марок колбасных изделий эксперты нашли каррагинан, антибиотики, сою и птичьи шкурки.

В сосисках комбината "Рублёвский" обнаружили уже готовые сосиски, сообщает "Лента.ру".

Сосиски 30 торговых марок, произведённые в России, были исследованы по 70 показателям качества и безопасности. В молочных сосисках марки "Рублёвский" нашли остатки уже использованных изделий. "Росконтроль" предполагает, что их отправили на переработку из экономии. Это могли быть возвратные партии из торговых сетей, а также излишки продукции.

Ранее Лайф публиковал результаты исследования "Росконтроля" с информацией о нарушениях у 15 из 30 марок.