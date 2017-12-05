В "Рублёвских" сосисках обнаружены использованные сосиски

В сосисках комбината "Рублёвский" обнаружили уже готовые сосиски, сообщает "Лента.ру".
Сосиски 30 торговых марок, произведённые в России, были исследованы по 70 показателям качества и безопасности. В молочных сосисках марки "Рублёвский" нашли остатки уже использованных изделий. "Росконтроль" предполагает, что их отправили на переработку из экономии. Это могли быть возвратные партии из торговых сетей, а также излишки продукции.
Ранее Лайф публиковал результаты исследования "Росконтроля" с информацией о нарушениях у 15 из 30 марок.
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