Компания Lancome прекратила сотрудничество с Собчак из-за выборов

По словам телеведущей, такое же решение приняли ещё несколько российских компаний.

Ксения Собчак рассказала о потере нескольких рекламных контрактов в связи с решением принять участие в президентских выборах. По словам телеведущей, речь идёт о компании Lancome и нескольких российских брендах.

— Я уже потеряла несколько контрактов. Пока я ничего не приобрела, пока я что-то потеряла, — сказала она в эфире телеканала "Дождь", добавив, что глянцевые, люксовые марки не хотят вмешиваться в политическую жизнь и ассоциироваться с людьми, которые занимаются политикой. — Я понимаю их прекрасно.

Напомним, о своём намерении баллотироваться в президенты России Ксения Собчак сообщила 18 октября. Как ранее писал Лайф, телеведущая намерена создать политическую партию после выборов президента.