Петербуржец под угрозой расстрела заставил голландца купить сигареты и пиво

Молодой человек из Роттердама оценил ущерб в 162 рубля. Примечательно, что полицейские уже проводят проверку.

18-летнего жителя Роттердама ограбили в Санкт-Петербурге. Как сообщают местные СМИ, неизвестный направил на молодого человека оружие около четырёх утра в воскресенье. Однако преступнику нужны были не деньги и не личные вещи юноши, он попросил его купить банку пива и сигареты.

Примечательно, что он угрожал жителю Нидерландов расстрелом, если тот не купит ему алкогольный напиток и табак. В итоге юноша отправился в круглосуточный ларек, и, как только он оплатил товар, преступник схватил желанное и скрылся с места.

Молодой человек уже оценил ущерб в 162 рубля. Примечательно, что полиция заинтересовалась этим преступлением. Проверка проводится и в отношении владельца ларька, так как продажа алкоголя запрещена в это время.

Юноша также отметил, что злоумышленнику на вид 25 лет.