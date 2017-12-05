Сторонники Саакашвили возводят баррикады в центре Киева

На Трёхсвятительской улице в центре Киева появились баррикады. Их возводят сторонники задержанного экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В ход идут доски, мусорные баки и куски арматуры. Активисты рассчитывают перекрыть движение в этом районе города, чтобы политика не смогли доставить на допрос и у сторонников движения "Рух новых сил" появилась возможность отбить Саакашвили у силовиков.

Прибічники Саакашвілі будують барикади в центрі Києва, де заблокували авто із затриманим екс-очільником Одещини pic.twitter.com/n4VrtLYkfU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 5 декабря 2017 г.

Напомним, сегодня утром Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. По одним данным, ему предъявили обвинение в попытке свержения государственной власти, по другим — экс-президент Грузии проходит подозреваемым по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".