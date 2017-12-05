Генпрокурор Украины: Саакашвили организовывал митинги на деньги Януковича

По словам Луценко, в частности, $0,5 млн "были вручены" доверенному лицу бывшего президента Грузии Севериону Дангадзе.

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили использовал деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича для организации митингов с целью захвата власти, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

— Мы выявили сотрудничество ряда политиков, в первую очередь Саакашвили, с членами преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко. За их деньги Михаил Саакашвили и его приближённые финансировали организованные ими акции протеста, целью которых был захват власти на Украине, — сказал Луценко.

Напомним, сегодня утром Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. По одним данным, ему предъявили обвинение в попытке свержения государственной власти, по другим — экс-президент Грузии проходит подозреваемым по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".