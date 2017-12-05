Митингующие прорвались к машине СБУ и освободили Саакашвили

Сторонники Михаила Саакашвили прорвали оцепление силовиков, выломали двери микроавтобуса с задержанным политиком и освободили его. Об этом сообщают украинские СМИ. Сейчас лидер движения "Рух новых сил" вместе со своими сподвижниками направляется к зданию Верховной рады, где до сих пор остаются палатки "Михомайдана". Предположительно, там он выступит с речью и призывом выходить на масштабную акцию протеста.

На Саакашвили нет верхней одежды, на одной руке болтаются наручники.

Политика сопровождают порядка 150 его сторонников. Организованной толпой они движутся к "Михомайдану", и никто не пытается их задержать.

Напомним, после того как сотрудники спецслужб задержали Саакашвили, его сторонники спровоцировали стычки с полицейскими. Если сначала всё развивалось в пределах одного двора перед домом, где проживает грузинский политик, то теперь беспорядки перекочевали в центр украинской столицы. Лайф ведёт текстовую трансляцию.