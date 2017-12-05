Митингующие прорвались к машине СБУ и освободили Саакашвили

Читайте также

Митингующие прорвались к машине СБУ и освободили Саакашвили

9304

Сторонники Михаила Саакашвили прорвали оцепление силовиков, выломали двери микроавтобуса с задержанным политиком и освободили его. Об этом сообщают украинские СМИ. Сейчас лидер движения "Рух новых сил" вместе со своими сподвижниками направляется к зданию Верховной рады, где до сих пор остаются палатки "Михомайдана". Предположительно, там он выступит с речью и призывом выходить на масштабную акцию протеста.

<p>Фото украинского издания<a href="https://strana.ua/news/109410-saakashvili-novosti-obysk-u-saakashvili-video-i-foto-obnovljaetsja.html" target="_blank"> &#34;Страна&#34;</a></p>

На Саакашвили нет верхней одежды, на одной руке болтаются наручники.

Политика сопровождают порядка 150 его сторонников. Организованной толпой они движутся к "Михомайдану", и никто не пытается их задержать.

Напомним, после того как сотрудники спецслужб задержали Саакашвили, его сторонники спровоцировали стычки с полицейскими. Если сначала всё развивалось в пределах одного двора перед домом, где проживает грузинский политик, то теперь беспорядки перекочевали в центр украинской столицы. Лайф ведёт текстовую трансляцию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!