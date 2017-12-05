МИД: США затягивают выдачу виз экипажам "Аэрофлота"

Как отметили в министерстве, это чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении.

Представители Министерства иностранных дел России заявили, что американская сторона массово затягивает выдачу виз экипажам "Аэрофлота", что может грозить срывом рейсов. Это также нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

— Американское посольство жалуется на нехватку персонала, который был сокращён по нашему требованию. Но, во-первых, это сделано в ответ на массовую высылку из США российских дипломатов и другие откровенно враждебные шаги против России. Во-вторых, решение урезать именно работников, занятых на визовом участке, принимали в Вашингтоне, — отмечается в сообщении.

Проблемы также возникают у российских спортсменов, которые не успевают посетить международные соревнования. В министерстве отметили, что это похоже на дискриминацию наших спортсменов.

— Действиями в визовой сфере в Вашингтоне наглядно демонстрируют, как относятся к контактам между людьми. Вместо их расширения, к чему стремится наша страна для укрепления взаимного понимания и доверия, там чинят препятствия приезду россиян, — отмечается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что российская сторона ещё в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. Ответа по-прежнему нет.

Напомним, консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке после долгого перерыва возобновят выдачу виз россиянам с 11 декабря. Диппредставительства США в российских регионах перестали оформлять и выдавать визы с 23 августа 2017 года. Американская сторона объясняла это нехваткой персонала: в июле Москва потребовала от США сократить число американских дипломатов в России. Ранее Госдепартамент потребовал закрыть Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, а также два дипломатических объекта — в Нью-Йорке и Вашингтоне.