В Австрии легализовали однополые браки

Уточняется, что пары смогут официально зарегистрировать свои отношения, начиная с 1 января 2019 года.

Конституционный суд Австрии принял решение отменить с 31 декабря 2018 года запрет на регистрацию однополых браков в стране, сообщается на сайте судебной инстанции.

Такое решение суда обосновано запретом на дискриминацию принципа равенства всех перед законом.

Напомним, в середине октября конституционный суд пришёл к выводу, что все существующие в республике нормы правовых положений о браках для гетеросексуальных пар и зарегистрированного партнёрства для гомосексуалов, разделяющие брак и такое партнёрство, — дискриминационны.

Под сомнение существующие нормы поставила жалоба женщин, находящихся в зарегистрированном партнёрстве, которым дали отрицательный ответ на заявку по поводу получения разрешения на брак.

Ранее Лайф сообщал, что за легализацию однополых браков проголосовали больше половины (61,6%) жителей Австрии.