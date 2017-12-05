Генпрокурор Украины потребует для Саакашвили браслет и домашний арест

Бывшему главе Одесской ОГА может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что уже завтра суд изберёт меру пресечения для бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. При этом он будет настаивать на том, чтобы экс-президента Грузии поместили под домашний арест с браслетом для отслеживания.

— Саакашвили будет предъявлена статья 256, без 110-й, санкция которой позволяет нам — и мы намерены это сделать завтра в суде — ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с браслетом, — заявил Луценко.

Добавим, что в 256-й статье УК Украины говорится о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. При этом Саакашвили не намерены вменять 110-ю статью УК Украины, в которой как раз говорится о посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Если бывшего главу Одесской ОГА признают виновным, ему может грозить тюремный срок от трёх до пяти лет.

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