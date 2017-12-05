Генпрокурор Украины потребует для Саакашвили браслет и домашний арест

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что уже завтра суд изберёт меру пресечения для бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. При этом он будет настаивать на том, чтобы экс-президента Грузии поместили под домашний арест с браслетом для отслеживания.
— Саакашвили будет предъявлена статья 256, без 110-й, санкция которой позволяет нам — и мы намерены это сделать завтра в суде — ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с браслетом, — заявил Луценко.
Добавим, что в 256-й статье УК Украины говорится о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. При этом Саакашвили не намерены вменять 110-ю статью УК Украины, в которой как раз говорится о посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Если бывшего главу Одесской ОГА признают виновным, ему может грозить тюремный срок от трёх до пяти лет.
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