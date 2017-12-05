Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Корсики, есть погибший

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту на Корсике. Как сообщает BFMTV, один человек погиб, ещё двое получили ранения и были доставлены в больницу. Что касается погибшего, то он умер от выстрела в голову.

Corse: un homme tué d'une balle dans la tête à l'aéroport de Bastia https://t.co/MMgaZVRfKS pic.twitter.com/xOq5XhNB1k — BFMTV (@BFMTV) 5 декабря 2017 г.

По данным СМИ, стрельба произошла на парковке на территории воздушной гавани Бастия-Поретта на востоке французского острова Корсика. Сразу после этого преступник скрылся на автомобиле. Он объявлен в розыск.

Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое. Добавим, что инцидент на работе аэропорта не сказался, воздушную гавань даже не эвакуировали.