В Краснодарском крае пожилые супруги насмерть отравились угарным газом

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В Краснодарском крае пожилые супруги насмерть отравились угарным газом

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Фото: ©Flickr/Herman

Следователи выясняют, что стало причиной утечки, повлёкшей за собой смерть двух пенсионеров.

Тела пожилой супружеской пары с признаками отравления газом обнаружили в частном доме в станице Стародеревянковская Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, погибших нашла их дочь, которая решила навестить родителей, так как они перестали отвечать на её телефонные звонки.

Отмечается, что дом пенсионеров, 76-летнего мужчины и его 74-летней жены, отапливался при помощи газового котла.

Отравление газом — предварительная причина смерти, точные данные станут известны из результатов судмедэкспертизы.

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной утечки газа.

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