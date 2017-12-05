Оговорочка по Фрейду. Тимошенко назвала Саакашвили президентом Украины

Лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко оговорилась и во время выступления в Верховной раде назвала Михаила Саакашвили президентом Украины, а не Грузии.

— Когда ворвались к нему в дом, не пуская адвокатов, не пуская народных депутатов, заставили президента Украины выйти на крышу дома... Грузии, извините... — заявила Тимошенко.

Однако она тут же добавила, что неплохо было бы, если бы на самом деле на крышу заставили выйти украинского лидера Петра Порошенко.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Саакашвили пытался скрыться от СБУ на крыше, однако его всё равно задержали. Из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента Грузии, автомобиль с Саакашвили не мог в течение четырёх с половиной часов добраться к месту допроса. В итоге митингующие практически с боем прорвались к автомобилю и освободили экс-главу Одесской ОГА.

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