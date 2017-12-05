Саакашвили снимали с крыши дома, "как слона" — видео

Политика, который изначально обещал спрыгнуть в знак протеста, выводили с помощью верёвок.

Опубликовано видео, как Михаила Саакашвили выводят с крыши дома на улице Костельной, куда политик забрался, когда утром 5 декабря к нему пришли с обысками.

Ранее Лайф сообщал, что экс-глава Одесской области проходит подозреваемым по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Его задерживал в Киеве спецназ СБУ.

Из-за беспорядков, которые начали сторонники политика, автомобиль с ним не мог 4,5 часа проехать к месту допроса. В итоге митингующие прорвались к машине и освободили Саакашвили.

Подробнее о событиях в центре Киева читайте в текстовой трансляции Лайфа.