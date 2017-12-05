Саакашвили снимали с крыши дома, "как слона" — видео

Опубликовано видео, как Михаила Саакашвили выводят с крыши дома на улице Костельной, куда политик забрался, когда утром 5 декабря к нему пришли с обысками.
Ранее Лайф сообщал, что экс-глава Одесской области проходит подозреваемым по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Его задерживал в Киеве спецназ СБУ.
Из-за беспорядков, которые начали сторонники политика, автомобиль с ним не мог 4,5 часа проехать к месту допроса. В итоге митингующие прорвались к машине и освободили Саакашвили.
Подробнее о событиях в центре Киева читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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