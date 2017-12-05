Школьница умерла на уроке информатики в Башкирии

17-летняя одиннадцатиклассница состояла на учёте в связи с имеющимся у неё заболеванием.

Сегодня в одной из школ Нефтекамска скончалась ученица, сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан. Сообщается, что девушке стало плохо во время урока информатики — это был первый урок в расписании. Когда ученица потеряла сознание, первую помощь ей оказала школьный фельдшер. На место происшествия вызвали скорую, однако школьница умерла до приезда медиков.

По факту инцидента проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели ученицы. В то же время отмечается, что девушка состояла на учёте в связи с имеющимся у неё заболеванием.