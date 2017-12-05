"Положу жизнь за свободу Украины". Саакашвили призвал соратников выйти на майдан

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"Положу жизнь за свободу Украины". Саакашвили призвал соратников выйти на майдан

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Фото украинского издания "Страна"

Как только митингующие прорвались к автомобилю с задержанным Михаилом Саакашвили и освободили его, он тут же обратился к своим соратникам и призвал выйти на митинг.

— Я положу свою жизнь за свободу Украины и освобождение от барыг и олигархов. Я призываю выйти на улицы, собраться на майдане и начать процесс избавления от Порошенко и его банды, — заявил бывший президент Грузии.

По словам Саакашвили, пока он был в машине с сотрудниками СБУ, те вовсю ругали президента Украины Петра Порошенко. Сам же экс-глава Одесской области призывает не бояться.

— Нас миллионы, мы сильные, мы очень сильные, — добавил он.

Лайф ведёт текстовую трансляцию.

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