Сын убитого экс-президента Йемена пообещал отомстить за отца

Ахмад Салех, старший сын убитого бывшего президента Йемена, в первом же своём заявлении после гибели отца пообещал за него отомстить, сообщает канал Al-Arabiya.
— Я буду бороться до тех пор, пока последний хусит не будет изгнан из Йемена, — сообщил Ахмад.
Сын бывшего президента Ахмад Салех с 2004 по 2012 год руководил йеменской Республиканской гвардией, а затем был послом Йемена в ОАЭ с 2013 по 2015 год.
Напомним, экс-президент Йемена Али Абдалла Салех погиб от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. Его другой сын, Халид, по сообщениям СМИ, был ранен, а затем взят в плен.
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