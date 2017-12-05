Сын убитого экс-президента Йемена пообещал отомстить за отца

По словам Ахмада Салеха, он будет вести борьбу до тех пор, пока последний хусит не будет изгнан из страны.

Ахмад Салех, старший сын убитого бывшего президента Йемена, в первом же своём заявлении после гибели отца пообещал за него отомстить, сообщает канал Al-Arabiya.

— Я буду бороться до тех пор, пока последний хусит не будет изгнан из Йемена, — сообщил Ахмад.

Сын бывшего президента Ахмад Салех с 2004 по 2012 год руководил йеменской Республиканской гвардией, а затем был послом Йемена в ОАЭ с 2013 по 2015 год.

Напомним, экс-президент Йемена Али Абдалла Салех погиб от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. Его другой сын, Халид, по сообщениям СМИ, был ранен, а затем взят в плен.