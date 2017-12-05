Сын убитого экс-президента Йемена пообещал отомстить за отца

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Сын убитого экс-президента Йемена пообещал отомстить за отца

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Убитый экс-президент Йемена Али Абдалла Салех. Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

По словам Ахмада Салеха, он будет вести борьбу до тех пор, пока последний хусит не будет изгнан из страны.

Ахмад Салех, старший сын убитого бывшего президента Йемена, в первом же своём заявлении после гибели отца пообещал за него отомстить, сообщает канал Al-Arabiya.

— Я буду бороться до тех пор, пока последний хусит не будет изгнан из Йемена, — сообщил Ахмад.

Сын бывшего президента Ахмад Салех с 2004 по 2012 год руководил йеменской Республиканской гвардией, а затем был послом Йемена в ОАЭ с 2013 по 2015 год.

Напомним, экс-президент Йемена Али Абдалла Салех погиб от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. Его другой сын, Халид, по сообщениям СМИ, был ранен, а затем взят в плен.

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