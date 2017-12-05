Против главы ЭКЦ МВД генерал-лейтенанта Гришина возбудили дело о мошенничестве

В настоящее время ФСБ РФ совместно с ГУСБ МВД РФ проводит необходимые следственные действия.

В отношении начальника экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина, а также его заместителя, полковника полиции Олега Мазура, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение госконтрактов по завышенной стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями при закупке оборудования для региональных экспертных подразделений МВД.

Сумма хищений оценивается более чем в 80 миллионов рублей.

Сообщается, что Гришин уже подал рапорт об освобождении от занимаемой должности.