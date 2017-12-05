По Крымскому мосту запретили перевозить оружие, бомбы и опасные вирусы

Соответствующий закон был подписан главой Министерства транспорта Максимом Соколовым.

Через мост, строительство которого ведётся через Керченский пролив, запретили провозить ряд опасных предметов, веществ и устройств. Документ был подписан главой Минтранса Максимом Соколовым и опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу под запрет и ограничение попали бомбы, кастеты, ножи, боевое, служебное и гражданское оружие. Кроме того, нельзя перевозить источники радиоактивного излучения, ряд опасных вирусов и бактерий и химических агентов.

Добавим, что также в документе идёт речь об оружии и муляжах, способных применяться при актах незаконного вмешательства.

Как уже сообщал Лайф, мост соединит Крым и Краснодарский край. Длина сооружения составит 19 километров.