Скончался румынский король, который предал Гитлера

В марте прошлого года у экс-монарха нашли рак. Михай I перенёс хирургическое вмешательство и оставил свет.

Бывший король Румынии Михай I умер 5 декабря в своей резиденции в Швейцарии в возрасте 96 лет, сообщает Королевский дом Румынии.

Хранителем короны была назначена его старшая дочь Маргарита Румынская.

Михай I дважды занимал румынский престол: с 1927 по 1930 год и с 1940 по 1947 год. Время второго царствования пришлось на Вторую мировую войну.

В 1941-м Румыния воевала на стороне фашистской Германии, но в 1944 году советские войска приблизились к румынской границе в результате Ясско-Кишинёвской операции, и Михай принял решение выступить против Гитлера вместе с антифашистской оппозицией.

Иосиф Сталин наградил короля орденом "Победа" в 1945-м. Два года спустя коммунистическое правительство в стране упразднило монархию, и Михай был вынужден эмигрировать.