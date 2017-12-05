Скончался румынский король, который предал Гитлера

Бывший король Румынии Михай I умер 5 декабря в своей резиденции в Швейцарии в возрасте 96 лет, сообщает Королевский дом Румынии.
Хранителем короны была назначена его старшая дочь Маргарита Румынская.
Михай I дважды занимал румынский престол: с 1927 по 1930 год и с 1940 по 1947 год. Время второго царствования пришлось на Вторую мировую войну.
В 1941-м Румыния воевала на стороне фашистской Германии, но в 1944 году советские войска приблизились к румынской границе в результате Ясско-Кишинёвской операции, и Михай принял решение выступить против Гитлера вместе с антифашистской оппозицией.
Иосиф Сталин наградил короля орденом "Победа" в 1945-м. Два года спустя коммунистическое правительство в стране упразднило монархию, и Михай был вынужден эмигрировать.
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