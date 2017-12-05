В Сети появилось видео с тем самым моментом, когда активисты движения "Рух новых сил" освобождают Михаила Саакашвили из микроавтобуса СБУ. Осуществить задуманное им не помешало ни оцепление с участием нацгвардейцев и спецназа, ни сотрудники службы конвоя, которые вместе с задержанным политиком находились с салоне спецтранспорта.

На кадрах видно, как активисты выломали заднюю дверь буса и буквально вытащили Михо наружу. Силовики успели лишь брызнуть ему в лицо струёй слезоточивого газа.

Напомним, после того как сотрудники спецслужб задержали Саакашвили, его сторонники спровоцировали стычки с полицейскими. Если сначала всё развивалось в пределах одного двора перед домом, где проживает грузинский политик, то теперь беспорядки перекочевали в центр украинской столицы. Лайф ведёт текстовую трансляцию.