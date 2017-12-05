Путин пообещал посмотреть фильм "Со дна вершины" о российском паралимпийце

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Путин пообещал посмотреть фильм "Со дна вершины" о российском паралимпийце

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Кадр из трейлера "Со дна вершины" / © Кинопоиск

Сопродюсер фильма Руслан Витрянюк рассказал, что создание ленты было частично поддержано государством.

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него в планах есть просмотр фильма о движении паралимпийцев "Со дна вершины".

— Мы с вами посмотрим этот фильм с удовольствием, как это часто делают в Кремле, — заявил Путин на встрече с инвалидами, представителями профильных организаций и профессиональных сообществ в ответ на просьбу сопродюсера киноленты Руслана Витрянюка.

Витрянюк сообщил, что создание ленты частично поддержало государство, однако попросил также поддержать её в прокате. Он пояснил, что фильм решено выпустить в преддверии зимней Паралимпиады в Пхёнчхане.

— Всё равно, когда вы это сделаете: в январе, в феврале, — отметил Путин.

Фильм "Со дна вершины", снятый в 2017 году, рассказывает о жизни горнолыжника Алексея Мошкина — двукратного олимпийского чемпиона.

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