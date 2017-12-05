Сбившего семью в Москве водителя арестовали на два месяца

Водителя, который сбил семью на Алтуфьевском шоссе в столице, арестовали на два месяца. Сергей Минаев пробудет под стражей до 2 февраля.

Отмечается, что в ходе судебного заседания он полностью признал свою вину и заявил, что готов понести заслуженное наказание.

Как уже сообщал Лайф, 31-летний водитель устроил смертельное ДТП, сбив семью на регулируемом пешеходном переходе. Отметим, что от полученных ранений трёхлетний ребёнок умер в больнице. В момент аварии водитель был пьян.