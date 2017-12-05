Россиянин доказал теорему, над которой математики со всего мира бились 40 лет

Учёный отметил, что она является важнейшей частью так называемой дискретной геометрии.

Александр Полянский из Московского физико-технического института и Цзылинь Цзян из израильского института Технион представили доказательство теоремы, которая была сформулирована Ласло Фейеш Тотом в 1973 году. Речь идёт о так называемой задаче о полосках.

Более 40 лет учёные со всего мира пытались решить задачу Ласло Фейеша Тота. Доказательство, приведённое россиянином и его коллегой, было опубликовано в журнале Geometric and Functional Analysis.

— Она навела нас на мысль о другой, более сильной гипотезе о покрытии сферы смещёнными зонами, полученными пересечением единичной сферы с трёхмерными полосками-дощечками, необязательно симметричными относительно центра, — рассказал математик Александр Полянский.

По словам специалиста, данная теорема стала важнейшей частью дискретной геометрии. Вопросы, поднимаемые в данной области, напрямую связаны с проблемами в IT, физике и химии.

Ласло Фейеш представил следующую теорему: "Зоной ширины w на единичной двумерной сфере называется множество точек, которые находятся на расстоянии не более w/2 от большой окружности (экватора) в геодезической метрике. Если несколько зон покрывают единичную сферу, то их суммарная ширина по крайней мере \pi".

Математики, чтобы доказать теорему, шли от противного. Согласно их предположению, суммарная ширина "полосок", полностью покрывающих сферу, будет меньше длины окружности.