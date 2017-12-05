Живодёр из Геленджика убил щенков, подвесив их на проволоку

Подозреваемого в преступлении задержали. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" ещё не решён.

25-летний работник станции техобслуживания в Геленджике подозревается в жестоком убийстве щенков. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, о факте жестокого обращения с животными правоохранителям сообщили работники одной из станций техобслуживания (СТО). Когда полиция приехала по вызову, то обнаружила на территории станции тела замученных до смерти щенков. Отмечается, что живодёр жестоко расправился с животными, повесив их при помощи проволоки на заборе, а после закопал их измученные тушки.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что к случившемуся причастен один из сотрудников СТО — 25-летний житель Ростовской области. Молодого человека задержали, при этом он пытался оказать сопротивление.

Останки животных направлены на судмедэкспертизу. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" решается, а пока задержанного обвиняют по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".