Банду "амазонок" приговорили к 76 годам колонии строгого режима

Кроме того, с них будет взыскано более 12 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Ростовский областной суд огласил приговоры по уголовному делу банды "амазонок" об убийстве 10 человек. Всем членам ОПГ назначили длительные сроки заключения в колонии строгого режима.

К 19 годам колонии строгого режима приговорена Анастасия Синельник, Инесса Тарвердиева — к 21 году. Её дочь Викторию приговорили к 16 годам. Сергей Синельник, также входивший в состав банды, осуждён на 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, с них будет взыскано более 12 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Банда "амазонок" в 2007–2009 годах совершила 10 убийств, в том числе и детей. Кроме того, они занимались незаконным оборотом оружия. Как удалось выяснить следствию, совершённые группировкой злодеяния покрывал правоохранитель Сергей Синельник, который даже давал им рацию, позволявшую прослушивать полицейскую волну.