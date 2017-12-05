Россия проведёт в декабре рекордную закупку иностранной валюты

В целом будет потрачено 203,9 миллиарда рублей, в то время как в ноябре эта сумма составила 122,8 миллиарда.

Министерство финансов РФ потратит в декабре почти 204 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, закупки запланированы на период с 7 по 28 декабря. Согласно законодательству, приобретённые доллары, евро и британские фунты стерлингов будут перечислены в Фонд национального благосостояния.

Объём ежедневных закупок увеличится, по сравнению с ноябрём, в два раза — до 12,7 миллиарда рублей, что является рекордом текущего года. Отметим, что в августе на закупку иностранной валюты было выделено 47,6 миллиарда рублей, в сентябре — 71,7 миллиарда, в октябре — 76, а в ноябре — 122,8 миллиарда.

Как отметили в Минфине, в декабре ожидаются дополнительные доходы в размере 204,8 миллиарда рублей, однако отклонение полученных в ноябре нефтегазовых доходов от октябрьской оценки составило минус 0,8 миллиарда рублей.