Сергея Паука Троицкого прооперировали после драки с собутыльником

Музыкант перенёс операцию на позвоночнике, и теперь ему предстоит долгая реабилитация.

Лидера треш-метал-группы "Коррозия металла" прооперировали в одной из подмосковных больниц. Об этом Лайфу сообщил собеседник в медицинских кругах.

Причиной стали повреждения, которые Сергей Паук Троицкий получил во время недавней драки с собутыльником. Оказалось, что в результате потасовки музыкант получил травму позвоночника.

Сейчас Паук находится в стационаре. Медики говорят, что ему предстоит долгая реабилитация.

Как сообщалось ранее, лидер группы "Коррозия металла" подрался со знакомым после съёмок передачи "Водка или коньяк". Обоим мужчинам понадобилась госпитализация. Позже сам Троицкий обвинил в драке "тёмные силы". По словам избитого музыканта, они хотели сорвать фестиваль, в котором Паук должен был принять участие.

Лайф желает Сергею Троицкому скорейшего выздоровления.