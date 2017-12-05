"Украденный" паспорт Саакашвили нашли в квартире его соратника

Сам бывший губернатор Одесской области утверждал, что документ пропал при пересечении польско-украинской границы и сейчас находится у Петра Порошенко.

Паспорт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нашли в квартире его соратника Севериона Дангадзе в Киеве. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Причём эту находку он прокомментировал словами, что "ложь и здесь вылезла на поверхность".

— Вчера во время обысков в помещениях, где жил Северион Дангадзе в Киеве, выявлено много необходимых для следствия материалов, в том числе злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, — заявил Луценко.

Ранее Саакашвили утверждал, что его паспорт был украден сотрудниками полиции. Более того, он утверждал, что документ находится лично у Петра Порошенко.