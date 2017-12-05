Марат Башаров поддержал инициативу уголовной ответственности за колдовство

Однако, по его мнению, после подобного закона экстрасенсы могут уйти в подполье.

Российский актёр и ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Башаров поддержал инициативу, согласно которой платные услуги "колдовства" и "магии" могут приравнять к вымогательству или мошенничеству. Он заявил в эфире НСН, что нужно не допустить именно превращения такой деятельности в коммерцию.

— В Интернете очень много рекламы, под моим именем псевдомаги и псевдоколдуны открывают свои центры. Они зарабатывают на этом деньги. Мне хочется, чтобы люди отвечали за подобного рода действия, — заявил актёр в эфире.

Также он отметил, что будет сложно что-то изменить из-за менталитета. По его мнению, после подобного закона экстрасенсы, скорее всего, уйдут в подполье.

Напомним, ввести уголовное наказание за платные магические услуги предложил член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.