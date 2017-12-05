"Моя мечта — полиция". Получивший повестку в военкомат ребёнок не хочет в армию

Семилетний житель Уссурийска Саша Гуменюк, которого на днях призвали в армию, заявил, что и во взрослом возрасте не хочет служить. Как сообщает телеграм-канал Mash, мечта мальчика — работать в полиции.

— У меня есть только одна мечта — не армия, только полиция, — сказал Саша Гуменюк.

Ранее Лайф сообщал, что в Уссурийске в военкомат для постановки на первоначальный воинский учёт вызвали семилетнего ребёнка. Дело в том, что мальчик 2010 года рождения, а нужен был молодой человек 2001 года.