Аваков призвал Саакашвили "не провоцировать кровь и столкновения"

Глава МВД Украины заявил, что политик обязан подчиниться закону и ответить на обвинения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили должен позволить себя задержать и защищаться в суде, вместо того чтобы выводить граждан на массовые протесты. Об этом министр написал в своём микроблоге в "Твиттере".

— Пока не будет решения суда — всё происходящее не найдёт решения. Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения! — написал он.

Напомним, сегодня в квартире Саакашвили провели обыски, после чего политик пригрозил спрыгнуть с крыши. Вскоре он был задержан, однако спустя несколько часов сторонники прорвали оцепление и освободили лидера партии "Рух новых сил".

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