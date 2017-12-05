Охрану Верховной рады усилили пожарной машиной и нацгвардейцами

Здание Верховной рады взяли под усиленную охрану из-за сторонников Михаила Саакашвили. Отмечается, что к центральному выходу парламента отправили нацгвардейцев и сотрудников полиции. Кроме того, к Раде перенаправили одну из пожарных машин.

По последним данным, под стенами парламента собралось несколько тысяч человек.

Добавим, что Саакашвили начал своё выступление под стенами Рады со слов "Слава Украине!" и призвал отправить Юрия Луценко в отставку с поста генпрокурора Украины.

Как уже сообщал Лайф, в квартире Саакашвили провели обыски, после чего политик пригрозил спрыгнуть с крыши. Вскоре он был задержан, однако спустя несколько часов сторонники прорвали оцепление и освободили лидера партии "Рух новых сил".

Подробнее о событиях в центре Киева читайте в текстовой трансляции Лайфа.