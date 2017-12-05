Выбросы завода превратили жителей ирландской деревни в секс-машины

Из-за высокой концентрации препарата для мужской силы в воде даже деревенские собаки постоянно бегают возбуждёнными.

Жители деревни Рингаскидди в Ирландии, где расположен завод по производству средства для лечения эректильной дисфункции, пожаловались на постоянное возбуждение. Мужчины заявили, что у них постоянная эрекция и они могут заниматься любовью часами, сообщает издание The Sunday Times.

— Достаточно один раз вдохнуть (воздух на улице. — Прим. ред.), и у тебя уже стоит. Мы пользуемся виагрой уже много лет бесплатно благодаря заводу, — рассказал изданию Дебби О’Гриди, сотрудник одного из баров деревушки. Его мать, в свою очередь, назвала это божьим благословением.

Другая жительница города добавила, что даже на деревенских собак действует этот препарат. Она считает, что виагра каким-то образом попала в водопровод ещё много лет назад, в 1980-х.

Стоит отметить, что когда почти 40 лет назад началось производство виагры в деревне, Рингаскидди пережила демографический всплеск. Населённый пункт стали в шутку называть Viagra Falls.