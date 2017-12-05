Москвичи могут получить права в 53 центрах госуслуг "Мои документы"

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Москвичи могут получить права в 53 центрах госуслуг "Мои документы"

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Фото: © mos.ru

Как отмечается, заменить водительское удостоверение можно без привязки к месту жительства.

С сегодняшнего дня, 5 декабря, число центров "Мои документы", где можно получить или заменить водительское удостоверение, возросло до 53. Специалисты будут принимать документы в случае окончания срока их действия, утраты, хищения, смены реквизитов. Кроме того, они могут оформить документ международного образца.

Новые документы обещают изготовить за девять дней. Услуга предоставляется без привязки к месту жительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Права нужно будет забирать в центре "Мои документы".

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