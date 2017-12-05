В 2018 году в России пройдёт эксперимент по маркировке табачных изделий

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В 2018 году в России пройдёт эксперимент по маркировке табачных изделий

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Согласно решению правительства, он пройдёт в период между 15 января и 31 декабря следующего года.

Кабмин официально одобрил проведение эксперимента по маркировке специальными средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции. Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

— Эксперимент будет добровольным, — говорится в сообщении. — Определены порядок проведения эксперимента, его сроки, участники, ответственные федеральные органы исполнительной власти.

Напомним, с 1 июля в РФ вступают в силу нормы по регулированию вопросов предотвращения незаконной торговли табачной продукцией. Именно с этим и связан эксперимент, так как правительству необходимо определить уполномоченный орган, который будет анализировать информацию, касающуюся производства табачных изделий, их перемещения через границу и торговли, а также проверять подлинность федеральных специальных и акцизных марок.

Эксперимент будет проводиться с 15 января по 31 декабря следующего года.

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