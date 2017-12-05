Путин одобрил пакет законов об авиадебоширах

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым компании могут составлять чёрные списки авиадебоширов и отказывать им в перелёте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, авиакомпании обязаны в письменном виде уведомить пассажиров о том, что они внесены в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

При этом в перелёте не может быть отказано в том случае, если вернуться в Россию можно только на самолёте, при выдворении из страны, депортации, а также в тех случаях, когда пассажир направляется на лечение или сопровождает инвалида.