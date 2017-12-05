На Ставрополье потерпел крушение вертолёт Robinson

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На Ставрополье потерпел крушение вертолёт Robinson

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Фото: © Wikipedia.org

В районе станицы Марьинская в Ставропольском крае потерпел крушение вертолёт Robinson. Как сообщает ТАСС, в результате произошедшего погибли три человека.

Информация уточняется.

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