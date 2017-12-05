Крупнейшую магистраль Петербурга из-за аварии на теплотрассе залило кипятком

Из-за пара, распространившегося от прорванной трубы, частично блокировано движение автомобилей — от плохой видимости водителей не спасал даже свет фар.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на пересечении проспекта Славы и улицы Будапештской произошла авария на тепломагистрали, которая привела к разливу кипятка на проезжей части. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте".

По данным очевидцев, из-за пара, распространившегося от прорванной трубы, частично блокировалось движение на одной из самых крупных автомагистралей города — от плохой видимости водителей не спасал даже свет фар.

Представитель АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщил РИА "Новости", что звонок об аварии в городской системе теплоснабжения на пересечении проспекта Славы и улицы Будапештской поступил в 14:10 по мск. После этого аварийная бригада выехала на место происшествия для локализации прорыва диаметром 800 миллиметров на тепломагистрали.

Он также отметил, что сейчас обеспечиваются все необходимые меры безопасности: ограничено движение транспорта по Будапештской улице от проспекта Славы до улицы Белы Куна.

Как осуществляется отопление жилых домов, которые попали в зону аварии, и когда дефект в тепломагистрали будет устранён, не известно.