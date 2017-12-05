Российские школьники стали лучшими в мире по культуре чтения

Отмечается, что в исследовании приняли участие примерно 4500 детей из 206 школ России.

Школьники в России показали самую высокую читательскую грамотность среди участников из 50 стран мира на международном исследовании Progress in International Reading Literacy Study, о результатах которого рассказали на пресс-конференции в Рособрнадзоре.

Как стало известно из результатов проводившегося в 2016 году эксперимента, четвероклассники российских школ стали лучшими среди ровесников из 50 стран. Отмечается, что в исследовании поучаствовали примерно 4500 детей из РФ, набрав по международной шкале 581 балл. Таким образом, 70% школьников из России показали высокий уровень читательской грамотности и смогли выбиться на первое место рейтинга.

Близкие к российским результаты показали участники из Сингапура: они набрали 576 баллов и заняли второе место. За ними следуют четвероклассники из Гонконга, Ирландии, Финляндии, Польши, Северной Ирландии, Норвегии, Тайваня и Англии.

Ранее Россия уже занимала первое место в исследовании PIRLS в 2006 году, однако в 2011 году уступила его Гонконгу, опустившись на вторую строку.

Для московских школ было проведено отдельное исследование по стандартам PIRLS, и результат столичных выпускников начальной школы составил 612 баллов, что намного выше результатов в других регионах и городах.