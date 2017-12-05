В 2018 году власти Крыма продадут национализированное имущество на 1 млрд рублей

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В 2018 году власти Крыма продадут национализированное имущество на 1 млрд рублей

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Отмечается, что в текущем году бюджет региона уже пополнялся на 205 миллионов рублей.

Власти Крыма планируют в следующем году продать ряд объектов недвижимости, которые были национализированы после воссоединения полуострова с Россией, на общую сумму порядка одного миллиарда рублей. Об этом заявила журналистам министр имущественных и земельных отношений региона Анна Анюхина.

По словам Анюхиной, с начала текущего года бюджет Крыма пополнился на 205 миллионов рублей. Продано было 28 объектов.

— Надеемся, что в этом году продадим национализированное имущество ещё на сумму около 500 млн рублей, — добавила она, отметив, что главное в этом вопросе, чтобы были покупатели.

В числе национализированного — имущество украинского олигарха Игоря Коломойского. Шесть ранее принадлежавших ему объектов на сумму порядка 1,5 млрд рублей были проданы в 2016 году. В целом от продажи имущества предпринимателя планировалось выручить около двух миллиардов рублей.

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