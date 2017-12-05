Сбербанк отсудил у "Юлмарта" 1 миллиард рублей

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Сбербанк отсудил у "Юлмарта" 1 миллиард рублей

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Представители сети магазинов заявили, что намерены оспаривать данное решение суда.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Сбербанка к "Юлмарту", согласно которому с интернет-магазина взыщут порядка одного миллиарда рублей. Соответствующее решение, как отмечается в материалах дела, было принято 4 декабря.

Представители Сбербанка добивались взыскания в судебном порядке долга по договору об открытии кредитной линии. Согласно решению, банк может забрать товары сети, которые находятся в обороте в семи магазинах в Санкт-Петербурге.

Представители "Юлмарта" планируют оспаривать вердикт суда. Они уверены, что не учитывалась перемена стоимости товаров в связи с праздниками.

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