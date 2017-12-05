Путин подписал закон о телефонных террористах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать звонки от "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь полиция сможет оперативно обращаться к операторам связи, чтобы заблокировать номер, с которого был произведён ложный звонок о минировании, а также обяжет операторов предоставлять данные о владельце такого номера. В документе подчёркивается, что нарушение требований закона со стороны оператора может повлечь приостановку трафика.
Ранее документ был одобрен Госдумой и Совфедом.
Напомним, волна телефонного терроризма началась в России в сентябре и затронула 75 регионов страны. Наибольшее количество звонков было зафиксировано в Московском регионе. В столице поступило около 600 сообщений о бомбах, а в области — около 100. К слову, ни одно из поступивших сообщений о минировании не подтвердилось. Общероссийский ущерб от телефонного терроризма превысил 1 млрд рублей.
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