"Поймали на горячем". Пранкер Лексус обсудил с Порошенко задержание Саакашвили

В беседе с пранкером президент Украины рассказал, почему и при каких обстоятельствах задержали бывшего главу Одесской ОГА и какие действия на его счёт будут предприняты властями в дальнейшем.

Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) сегодня, 5 декабря, позвонил президенту Украины Петру Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и поговорил о задержании экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

По словам украинского лидера, бывшего президента Грузии "поймали на горячем" и предъявили обвинение в связи с тем, что свои протестные акции он организовывал на "деньги от российских спецслужб". Он также отметил, что будет следствие и суд, но никаких жёстких мер к экс-губернатору Одесской области применять не будут.

— Смысл? Дестабилизировать внутреннеполитическую ситуацию в стране через Саакашвили. Путину — чем хуже в Украине, тем лучше, — так Порошенко ответил на вопрос Лексуса о том, зачем всё это нужно президенту России Владимиру Путину.

Украинский президент предложил позже обсудить по личному телефону подробности задержания и возможное выдворение Михаила Саакашвили в Грузию. В конце беседы Порошенко понял, что его разыгрывают, и "послал" пранкера.

Напомним, сегодня утром Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. Позже бывшего главу Одесской ОГА освободили сторонники, и вместе они направились к зданию Рады требовать импичмента Порошенко и отставки Луценко.