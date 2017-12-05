В Грузии назвали внутренним делом Украины беспорядки и задержание Саакашвили

Секретарь СБ страны надеется, что будет обеспечена физическая безопасность политика.

Секретарь Совета нацбезопасности Грузии Давид Раквиашвили прокомментировал задержание бывшего президента страны и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

— Надеемся, что физическая защищённость Саакашвили в этой сложной обстановке будет обеспечена, — заявил Раквиашвили, передаёт "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что всё происходящее на Украине — внутреннее дело страны, поэтому он не собирается комментировать беспорядки.

Напомним, в квартире Саакашвили на Украине сегодня прошли обыски, после чего он пригрозил спрыгнуть с крыши. Вскоре он был задержан, однако спустя несколько часов сторонники прорвали оцепление и освободили политика. Сейчас он собрал митинг под стенами Верховной рады, в рамках которого уже потребовал импичмента Порошенко и отставки Луценко.