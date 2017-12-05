Жертвой стрельбы в аэропорту на Корсике стал мафиози Тони Мясник

Полицейские выяснили личность мужчины, ставшего единственной жертвой перестрелки в аэропорту острова Корсика. Об этом сообщает телеканал . Им оказался 50-летний криминальный авторитет Антуан Киличини, известный по кличке Тони Мясник.
В 2013 году Киличини был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы за сговор с целью убийства. В 2015 году предпринял попытку побега и был арестован снова. Свой последний приговор он выслушал в феврале 2016 года: суд по уголовным делам в Марселе приговорил его к четырём годам за участие в организованной банде, однако Тони Мясник вновь оказался на свободе.
Предварительная причина убийства — разборки криминальных кланов. Другие подробности выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что стрельба произошла на парковке на территории воздушной гавани Бастия-Поретта на востоке французского острова Корсика. Сразу после этого преступник скрылся на автомобиле. Он объявлен в розыск.
- Популярные
- По времени