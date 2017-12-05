Жертвой стрельбы в аэропорту на Корсике стал мафиози Тони Мясник

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Жертвой стрельбы в аэропорту на Корсике стал мафиози Тони Мясник

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Воздушная гавань Бастия-Поретта стала центром криминальных разборок между двумя враждующими кланами.

Полицейские выяснили личность мужчины, ставшего единственной жертвой перестрелки в аэропорту острова Корсика. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Им оказался 50-летний криминальный авторитет Антуан Киличини, известный по кличке Тони Мясник.

<p>Фото: fdebranche.com</p>

В 2013 году Киличини был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы за сговор с целью убийства. В 2015 году предпринял попытку побега и был арестован снова. Свой последний приговор он выслушал в феврале 2016 года: суд по уголовным делам в Марселе приговорил его к четырём годам за участие в организованной банде, однако Тони Мясник вновь оказался на свободе.

Предварительная причина убийства — разборки криминальных кланов. Другие подробности выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что стрельба произошла на парковке на территории воздушной гавани Бастия-Поретта на востоке французского острова Корсика. Сразу после этого преступник скрылся на автомобиле. Он объявлен в розыск.

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