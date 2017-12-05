После столкновений сторонников Саакашвили с полицией задержано девять человек

Отмечается, что часть из них уже отпустили. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие среди правоохранителей.

Правоохранители задержали девять человек в связи с беспорядками, которые устроили сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Как сообщает УНИАН, все они были доставлены в управление полиции.

— Часть уже отпустили. Мы пока не знаем, что с остальными, — отметила пресс-секретарь главного управления Нацполиции Киева Оксана Блищик, добавив, что информации о пострадавших правоохранителях на данный момент нет.

Напомним, сегодня в квартире Саакашвили провели обыски, после чего политика задержали. Спустя несколько часов его сторонники прорвали оцепление и освободили Саакашвили. Как писал Лайф, в связи с этим прокуратура Киева возбудила дело.

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