Составил завещание. Шоумен Гоген Солнцев отреагировал на угрозы расправой

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Составил завещание. Шоумен Гоген Солнцев отреагировал на угрозы расправой

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Шоумен Гоген Солнцев заявил, что ему начали поступать угрозы жестокой расправой. Об этом сообщает SUPER.

— Мне начали приходить смс с угрозами. Я обратился в полицию. У меня началась мания преследования, — говорит Солнцев.

Солнцев составил завещание, которое решил озвучить в день своего рождения. Всё свое имущество он оставит помощнице по театру Екатерине Терешкович. Самой наследнице около 70 лет.

По словам Солнцева, в его распоряжении дача с участком, три квартиры и комната.

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