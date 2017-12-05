Составил завещание. Шоумен Гоген Солнцев отреагировал на угрозы расправой

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что ему начали поступать угрозы жестокой расправой. Об этом сообщает SUPER.

— Мне начали приходить смс с угрозами. Я обратился в полицию. У меня началась мания преследования, — говорит Солнцев.

Солнцев составил завещание, которое решил озвучить в день своего рождения. Всё свое имущество он оставит помощнице по театру Екатерине Терешкович. Самой наследнице около 70 лет.

По словам Солнцева, в его распоряжении дача с участком, три квартиры и комната.