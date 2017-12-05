"Только без насилия". В Посольстве США отреагировали на задержание Саакашвили

Посольство США на Украине следит за ситуацией с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявили представители дипмиссии в своём "твиттере".
Ми знаємо, що пана #Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу та уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією та очікуємо, що слідство буде проведено оперативно та відповідно до законодавства України.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 декабря 2017 г.
— Мы в курсе, что господин Саакашвили был задержан и что в центре Киева продолжаются протесты. Мы настоятельно призываем стороны разрядить напряжённость и избегать насилия, — написали в микроблоге посольства.
Напомним, сегодня Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. Его обвинили в организации митингов на деньги бывшего лидера Украины Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране. На допрос Саакашвили так и не добрался — сторонники силой отбили его. При этом сейчас он проводит митинг под стенами Верховной рады.
- Популярные
- По времени