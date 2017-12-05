"Только без насилия". В Посольстве США отреагировали на задержание Саакашвили

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"Только без насилия". В Посольстве США отреагировали на задержание Саакашвили

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Михаил Саакашвили. Фото: ©REUTERS/Gleb Garanich

В диппредставительстве ожидают, что расследование киевскими властями будет проведено оперативно.

Посольство США на Украине следит за ситуацией с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявили представители дипмиссии в своём "твиттере".

— Мы в курсе, что господин Саакашвили был задержан и что в центре Киева продолжаются протесты. Мы настоятельно призываем стороны разрядить напряжённость и избегать насилия, — написали в микроблоге посольства.

Напомним, сегодня Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. Его обвинили в организации митингов на деньги бывшего лидера Украины Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране. На допрос Саакашвили так и не добрался — сторонники силой отбили его. При этом сейчас он проводит митинг под стенами Верховной рады.

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