"Ересь и колдовство!" Пользователи обнаружили секретную функцию Paint

Оказалось, что в популярном у многих поколений графическом редакторе можно заливать фон градиентом.

В базовом графическом редакторе Paint для Windows нашли функцию создания градиента, сообщил один из пользователей "Твиттера" Майкл Моффит.

did you know MSPAINT can make gradients? pic.twitter.com/zdJIUmxeyy — mikejmoffitt (@moftsoft) 1 декабря 2017 г.

— Вы знали, что Paint может делать градиенты? — подписал он ролик.

Судя по видеозаписи, для создания градиента нужно провести линию через лист и закрасить получившиеся части разными цветами с помощью "заливки". После этого надо уменьшить изображение до одного пикселя, а затем вернуть его в исходный размер.

Пользователи "Твиттера" уже оценили открытие Майкла. Многие поблагодарили его за внезапное открытие и опубликовали в комментариях свои удачные и не очень попытки создать такой же рисунок. Некоторые комментаторы заявили, что знали о функции и раньше, но, впрочем, доказательств этому не предоставили.

— Я потратил годы моего детства, вырисовывая это вручную! Что за... — возмутился юзер pulyx.

Ziadey из Центральноафриканской Республики пошёл дальше — он смог смешать несколько цветов.

i can even mix more colors this is amazing pic.twitter.com/iCFMtxi3Vy — ziad (@Ziadey) 2 декабря 2017 г.

— О чёрт, я потратил час своей жизни! — написал пользователь Джеймс Монтур. Другой комментатор пошутил, что логотип "Инстаграма" был сделан именно таким образом.

— Ересь и колдовство! — воскликнул пользователь Diiishiii.

Ранее в Microsoft сообщили, что не станут полностью уничтожать Paint после бурного отклика поклонников редактора.