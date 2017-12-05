Путин подарил школьнице из Петербурга новую гитару

О новом инструменте с более высоким качеством звучания юная гитаристка мечтала все годы обучения в музыкальной школе.

Президент России Владимир Путин подарил гитару ученице Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени В.В. Андреева Анастасии Пискун. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации города.

Отмечается, что девочка сама обратилась к главе государства с просьбой помочь ей с покупкой музыкального инструмента с более профессиональным звучанием — о нём она мечтала все восемь лет учёбы в музшколе.

— Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, администрацию Петербурга и Московского района за то, что осуществили мою мечту. Моя задача — продолжать хорошо учиться, участвовать в различных конкурсах и смотрах, беречь этот инструмент, — сказала Анастасия Пискун, когда вице-губернатор города Владимир Кириллов вручил ей подарок.

После этого юная гитаристка для присутствующих исполнила песню "Ой, то не вечер" и похвалила качество звучания подаренного инструмента.